Tragédia em Baixa do Meio: Carro bate em ciclistas e deixa duas vitimas fatais, e outro em estado grave

Um motorista ainda não identificado atropelou três ciclistas na noite deste domingo (17) na BR 406, próximo a comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, quando juntos pedalava em suas bicicletas as margens da rodovia.

Segundo as primeiras informações, o motorista ao bater nos ciclistas fugiu do local com o carro sem prestar socorro às vitimas, que ficaram no chão em busca de socorro.

A informação que chega ao blog agora a pouco, é que dois ciclistas foram a óbitos ainda no local, e outro foi socorrido em estado grave.

Todos os três são muito conhecidos no distrito e já foram identificados. Eles são residentes na própria comunidade de Baixa do Meio.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal já se encontram no local realizando os procedimentos de praxe.

Aguarde mais informações a qualquer momento.