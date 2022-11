Tragédia: Homem morre afogado em açude em Baixa do Meio

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um açude de propriedade particular na manhã deste domingo (13), próximo a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Tudo leva crer que ele tenha morrido afogado no açude enquanto tomada banho. Muitos curiosos se encontram as margens do barreiro em busca de noticia.

A Guarda Civil Municipal está no local realizando os procedimentos de praxe, aguardando a chegada do Itep para remoção do corpo e reconhecimento da vitima.

Aguarde a qualquer momento mais informações