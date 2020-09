Transformação digital e transparência na gestão municipal de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré contabiliza avanços significativos na transformação digital e transparência. Como regra, as licitações do Município são realizadas por Pregão Eletrônico, mas quando há a necessidade de realização de Pregão Presencial, as sessões são transmitidas ao vivo.

Nesta quinta-feira, 10, aconteceu a primeira transmissão ao vivo nas redes sociais da prefeitura de um Pregão Presencial. O processo acontece com apoio dos servidores da Comissão Permanente de Licitação-CPL, Comunicação e do departamento de Tecnologia da Informação-TI.

“Essa iniciativa busca dar maior transparência na gestão do dinheiro público, fruto da adesão do Município a Campanha Licitação “Transparente” do Ministério Público do Rio Grande do Norte, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público (CAOP Patrimônio Público)”, destacou o Secretário Municipal de Administração, Marcondes Paiva.

O pregão transmitido hoje foi para contratação de empresa especializada do ramo pertinente para executar os serviços de reforma do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município.

