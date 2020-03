Transformação digital traz ganhos para a gestão e o cidadão de Guamaré

A comunicação eletrônica foi instituída no Município de Guamaré por força do Decreto Municipal 019/2019, passando a ter uso obrigatório desde o dia 15 de novembro de 2019. Em quase 120 dias do uso da plataforma 1Doc, é possível apontar benefícios importantes para a gestão e o cidadão guamareense.

Nesse período, por exemplo, o município economizou cerca de 344.424 mil impressões, sem o uso de papel e computa outros benefícios como a diminuição no custo com motoristas, aluguel de carro, digitalização e combustível.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Administração, a economia direta chega a cerca de R$ 36 mil ao mês. Estão cadastrados no programa 348 usuários internos; 2.230 usuários externos (cidadãos e empresas) e nesse período já foram gerados 62.117 documentos oficiais na plataforma.

Pioneirismo no Rio Grande do Norte

Atendendo convite da empresa Alfa Group, representante da plataforma 1Doc no Nordeste, o prefeito Adriano Diógenes participou na última semana do painel “Sucesso na Transformação Digital do Governo” com prefeitos de outros municípios, onde apresentou um balanço dos benefícios da plataforma 1Doc, durante o Seminário 1Doc Connection, que aconteceu na capital pernambucana.

Guamaré foi o primeiro município potiguar a aderir a plataforma 1Doc. Entre os pontos positivos da iniciativa pioneira, Adriano Diógenes destacou a transparência, higidez do processo, segurança, agilidade no tempo de tramitação, gerenciamento e administração das demandas dos processos internos e externos do cidadão, além da confiabilidade, possibilidade direta de rastreabilidade e a economicidade.

Transformação digital

Com a transformação digital foi agregado a Central de Atendimento ao Cidadão. Todo e qualquer serviço que o Cidadão precise da Prefeitura de Guamaré poderá ser solicitado pela plataforma 24h por dia e 7 dias por semana e o município também criou um canal de Ouvidoria aberto ao cidadão.

O uso da plataforma 1Doc também possibilitou o diálogo permanente com os órgãos de controle em tempo real e o atendimento das demandas pelo canal digital.

