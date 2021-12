Transmissão de cargo na Presidência da Câmara de Guamaré nesta terça-feira, 30

No final da tarde desta terça-feira, 30, o presidente interino da Câmara Municipal de Guamaré, Diego de Lisete (MDB), transmitiu o cargo ao vereador Eudes Miranda (MDB), que estava prefeito interino com a vacância do cargo na chefia do executivo municipal, declarada pelo Poder Legislativo em 1º de janeiro de 2021.

A sessão aconteceu na sala das comissões permanentes com as presenças dos vereadores, assessores, do ex-prefeito Hélio Willamy, do prefeito eleito Arthur Teixeira (PSB) e da vice-prefeita eleita, Eliane Guedes (MDB).

Na mesma sessão que deixou a presidência da casa legislativa, o vereador Diego de Lisete reassumiu a vice-presidência da Mesa Diretora.

Mudança na bancada do MDB

Com a posse de Eliane Guedes na vice-prefeitura, abriu vacância na bancada do MDB. O cargo será ocupado pelo suplente, Miranda Júnior, que já havia assumido a vaga de vereador em 1º de janeiro, com o licenciamento de Eudes Miranda para assumir a prefeitura de Guamaré interinamente.