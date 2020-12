Transparência: Relatório quadrimestral foi apresentado em audiência pública da saúde em Guamaré

Transparência tem sido uma das marcas da gestão municipal de Guamaré e para prestar contas do segundo quadriênio do ano de 2020, a Secretaria de Saúde realizou uma audiência pública, nessa quinta-feira, 10, no anexo da Câmara Municipal. O evento foi presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais de Araújo e contou com a colaboração da Secretaria adjunta da pasta, Walmira Guedes.

Com a presença de 21 participantes, foi feita uma explanação detalhada acerca dos recursos financeiros da pasta, divididos em entradas, tanto de recursos da esfera municipal, estadual e federal, despesas e ações desenvolvidas no âmbito municipal.

A audiência contou com a participação de membros do Conselho Municipal de Saúde, coordenadores da atenção básica, Diretor do Hospital Manoel Lucas de Miranda e da coordenadora do CER, além de populares. O evento foi encerrado pelo secretário Fabrício de Morais Araújo.

Cumprindo a lei

A Audiência Pública ocorreu em observância e atendendo as prerrogativas legais editadas mediante os atos normativos: Lei Federais nº 8.080 de 19 setembro de 1990, nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, nº 8.689 de 27 julho de 1993, Resolução Nº345, de 13 de janeiro de 2005, além da lei Nº 141 de 13 de janeiro 2012.

