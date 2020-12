Transparência: Secretaria de Saúde realizará audiência pública para prestação de contas

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré irá realizar audiência pública nessa quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, às 8h, no anexo da Câmara Municipal, localizado na Rua Luiz de Souza Miranda, para prestação de contas das ações da pasta.

Na oportunidade, o secretário de saúde do município, Fabrício Morais, apresentará junto com a sua equipe um balanço do trabalho realizado pela secretaria.

(Visited 19 times, 19 visits today)