Transparência: Sistema virtual de cadastro habitacional é uma realidade em Guamaré

A partir de agora, todos os cidadãos do município de Guamaré vão poder consultar os dados do sistema habitacional do município, acompanhando seu próprio cadastro como também fiscalizando e denunciando possíveis irregularidades.

Criado na atual gestão, o sistema é uma plataforma virtual, onde a população tem o acesso a todas as inscrições dos programas habitacionais no Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré. Na página é possível, por exemplo, consultar protocolo de inscrição, legislações vigentes e realizar denúncias.

“Esse sistema habitacional garantirá mais transparência à população que poderá acompanhar os cadastros em programas habitacionais e consultar o seu cadastro em qualquer smatfone, direto de sua casa”, informou o secretário de Assistência Social do município, André Bertoldo.

O sistema já está disponível na página virtual www.guamare.rn.gov.br. A iniciativa é mais uma das reivindicações da população de Guamaré, atendidas na gestão do prefeito Adriano Diógenes, nos últimos 24 meses.

“Foram dias de planejamento, estruturação e adequação do sistema, além do trabalho minucioso de inclusão das informações, através do recadastramento. Tudo isso para garantir mais transparência no setor de habitação do município”, destacou o secretário André Bertoldo.

André lembra que os nomes que se encontram no sistema, foram os que passaram pelo recadastramento no mês de outubro passado. “Caso algum usuário não encontre o seu nome no cadastro, deve se dirigir ao setor de habitação da SEMAS para efetuar a atualização de dados”, concluiu.

