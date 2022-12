TRE aprova as contas de Wendel Lagartixa; deputado será diplomado no dia 19

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) aprovou as contas de Wendel Lagartixa (PL) e confirmou que ele será diplomado no dia 19 de dezembro, próxima segunda-feira. A solenidade vai ocorrer no prédio do Tribunal Regional Eleitoral no bairro Tirol, em Natal.

Entretanto, Wendel ainda aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que indeferiu o registro da sua candidatura. O seu recurso será apreciado pelos demais ministros do TSE. A negativa partiu de uma decisão monocrática do do juiz Lewandowski.

Segundo o TRE, ele será diplomado enquanto não for julgado o mérito no plenário do TSE. Caso a decisão do relator no TSE seja mantida pelos demais ministros, Wendel não assumirá o mandato, e a vaga ficará com o deputado Ubaldo Fernandes (PSDB).

Tribuna do Norte