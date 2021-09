TRE marca eleição suplementar em Guamaré para o dia 7 de novembro

Em sessão realizada nesta terça-feira (14), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, divulgou a data da eleição suplementar no município de Guamaré para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

O pleito vai acontecer no dia 7 de novembro de 2021, das 8h às 17h. A expectativa é que o resultado final seja proclamado até às 18h.

Resta saber agora quem são os candidatos ao cargo de prefeito e vice, que serão apresentados nos próximos dias pelos os grupos políticos.

O blog irá manter o eleitor bem informado das próximas decisões politicas. Os bastidores já estão pegando fogo!

Chegou a hora da onça beber água em Guamaré!