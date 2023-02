TRE-RN abre vagas de estágio para nível Superior e Técnico

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) publicou no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (2), o edital nº 11/2023, que trata do processo seletivo do Programa Social de Estágio para preenchimento de vagas remanescentes e criação de cadastro reserva de estudantes de Ensino Superior e Técnico (Educação Profissional). As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do email: segead@tre-rn.jus.br, entre os dias 8 e 14 de fevereiro de 2023.

Para nível superior, está sendo ofertada 01 vaga para estudantes que estejam cursando: Engenharia de Software, Ciências da Computação ou Engenharia da Computação. Para o nível técnico, estão sendo ofertadas 02 vagas para Técnico em Saúde Bucal – THD, sendo uma para o turno matutino e uma para o turno vespertino.

O edital assegura a criação de cadastro reserva para os dois níveis de ensino. Para os de nível superior: Administração (Gestão Pública), Ciências Contábeis, Informática (Especificidade em Banco de Dados) e Estatística. Já para o nível técnico, o cadastro reserva será para Técnico em Administração e Técnico em Saúde Bucal.

Aos portadores de deficiência são destinados 10% do número total de vagas oferecidas. Para os candidatos declarados negros, estão reservados um percentual de 30% da oferta.⁣

Os estagiários de nível superior receberão bolsa no valor de R$1.125,19, com o acréscimo de R$7,00 de auxílio-transporte, a ser pago por dia trabalhado. Já para os estagiários do nível profissional, a bolsa será no valor de R$750,20, com o acréscimo de R$7,00 de auxílio-transporte, a ser pago por dia trabalhado. A carga horária será de 20 horas semanais para ambos os níveis.

A classificação dos(as) candidatos(as) será feita pelo maior índice/Coeficiente de Rendimento. Os candidatos(as) classificados(as) para o cadastro reserva dos cursos ofertados serão convocados quando surgirem vagas a serem preenchidas.

Toda a documentação necessária, prazos, cronograma e demais informações, estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico -DJe do dia 02/02/2023 – edição nº 22/2023, a partir da página 32, na seção “Editais e avisos”, Edital nº 11/2023-GP.

Para acessar clique aqui.

Fonte: Justiça Potiguar