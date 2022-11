TRE/RN cassa mandato do prefeito de Ipanguaçu e convoca novas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN, durante sessão plenária desta quarta-feira (09), manteve à cassação à unanimidade dos votos do prefeito e da vice-prefeita de Ipanguaçu, Valderedo Bertoldo e Mara Carmelita, respectivamente.

Os dois já haviam sido cassados em primeira instância.

Na decisão, além da cassação por abuso de poder econômico, o TRE determinou o afastamento imediato do prefeito e da vice, e a realização de novas eleições no município.

O prefeito cassado, Valderedo Bertoldo também foi condenado ao pagamento de multa, no valor de 25 mil UFIR’S, e ficará inelegível por 8 anos, subsequente à eleição de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal de Ipanguaçu, vereador Jefferson Santos assumirá interinamente o cargo de prefeito até à realização das novas eleições.

O relator do processo foi o Desembargador Expedito Ferreira.