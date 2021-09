TRE-RN decreta ponto facultativo na segunda-feira (6)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (06), véspera do feriado da Independência (07 de setembro).⁣

⁣O ponto facultativo do dia 6 de setembro obedece a Portaria N° 143/2021 do Gabinete da Presidência, que será publicada em edição extra do Diário da Justiça Eleitoral desta sexta-feira (03).⁣

⁣Desse modo, os prazos processuais que se iniciam ou se completam nessas datas ficam prorrogados para o dia útil seguinte, 08 de setembro, quando o expediente será retomado.