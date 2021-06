TRE-RN inicia o planejamento das Eleições Gerais de 2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) encerrou a fase de avaliação das Eleições Municipais 2020 e o iniciou planejamento das Eleições Gerais de 2022 após a realização de duas etapas, conduzida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições (STIE) do Regional potiguar.

A iniciativa teve o intuito de avaliar as ações executadas pelo TRE-RN ao longo da preparação e realização da última Eleição, ouvindo a maior quantidade possível de servidores e colaboradores envolvidos no pleito municipal, com questionários eletrônicos sobre diversos temas e relatórios com ênfase nos pontos positivos, negativos e sugestões de melhorias.

Nos meses de abril e maio, foram realizadas sete reuniões virtuais com as chefias dos Cartórios Eleitorais das 60 Zonas Eleitorais do Estado. Os encontros permitiram debater sobre as dificuldades, os acertos e a consolidação de propostas para a melhoria dos serviços afetos à organização dos pleitos.

O resultado foi apresentado pela STIE, juntamente do relatório final de avaliação das Eleições, dividido em 16 eixos temáticos, cuja finalização é a proposta de estrutura do planejamento das próximas Eleições.

No último dia 2 de junho, foi realizada a reunião do Comitê Gestor de Eleições para validação da nova estrutura para planejamento de novos pleitos. No encontro, foi aprovada a instituição de seis novos Grupos de Trabalho Permanentes das Eleições 2022 para tratar de assuntos em que não há uma unidade específica ou que seja de um tema de maior complexidade.

Os grupos são: I – Encerramento do Alistamento Eleitoral; II – Comunicação; III – Mesários e Colaboradores; IV – Atividades de preparação e dia da Eleição; V – Apuração dos resultados; VI – Segurança do pleito.

“Essas ações visam contribuir para uma atuação mais efetiva do Tribunal nas próximas Eleições, em 2022, otimizando o fluxo de trabalho e buscando sempre cumprir a nossa missão de garantir a legitimidade e a segurança do processo eleitoral”, destacou o Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições do TRE-RN, Marcos Maia.

Também foi estabelecida uma matriz de responsabilidade direta de unidades da Secretaria do TRE-RN, na qual cada uma identifica quais são as atividades de sua supervisão.

Como inovação, houve a criação do Grupo de Apoio das Zonas Eleitorais à STIE no planejamento das Eleições, formado por representantes das Zonas Eleitorais, buscando ampliar, de forma direta e participativa, a presença dos servidores do 1º grau de jurisdição no planejamento das Eleições. Por fim, foi estabelecido o calendário de atividades e reuniões de acompanhamento do planejamento das Eleições 2022. Fonte: Justiça Potiguar

