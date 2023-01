TRE/RN rejeita acusação contra Arthur Teixeira que continua prefeito de Guamaré

O Tribunal Regional Eleitoral julgou na tarde desta quarta-feira (25), ação promovida pelo Ministério Público Eleitoral, contra o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), sob acusação de abuso de poder econômico, político e midiático, superexposição nas redes sociais do município, do nome de secretário municipal posteriormente escolhido para ser o candidato a prefeito.

Decisão:

Por unanimidade, acordam os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral, em rejeitar as preliminares suscitadas no mérito, por igual votação, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em desprover o recurso eleitoral, nos termos do voto da relatora, parte integrante desta decisão. O Juiz Fernando Jales, consignou sua suspeição para atuar no feito, tendo sido substituído pelo Juiz Marcello Rocha. Anotações e Comunicações.

Com essa decisão do pleno do TRE/RN, os Juízes decidiram que o prefeito eleito Arthur Teixeira (PSB), e a vice-prefeita Eliane Guedes (MDB), continuam na prefeitura de Guamaré.

A chapa venceu a eleição suplementar com uma votação histórica no município com 2.548 votos de diferença do segundo colocado, prevalecendo o poder e a vontade soberana da maioria do povo.