TRE-RN retoma sessões presenciais na próxima terça-feira (10)

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) vai retomar as sessões plenárias de forma presencial nesta próxima terça-feira (10). ⁣

O anúncio foi feito pelo presidente do TRE-RN, desembargador Gilson Barbosa, na sessão plenária da última quinta-feira (05).⁣

⁣As sessões presenciais podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do TRE-RN no YouTube. Pelo site do Tribunal, é possível consultar as pautas e o calendário das sessões.⁣