Três Ciclistas morrem atropelados por carro na BR 406 próximo a Baixa do Meio

Três ciclistas morreram e outro foi socorrido em estado grave, após serem atropelados por um carro ainda não identificado na BR 406, próximo à comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

O acidente aconteceu na noite deste domingo (17), por volta das 20h00, entre as comunidades do campo de serra verde, e o assentamento de Santa Paz, que ficam localizados próximos à rodovia.

As três vítimas residem em Baixa do Meio, e foram identificadas pela polícia como: Renato José Malaquias. Odair José, mas conhecido como Odair Cabelereiro, e Carlos.

O grupo de ciclistas pedalava as margens da BR 406, momento que foram atingidos por um carro desgovernado. O veículo se evadiu do local sem prestar socorro.

Segundo uma testemunha revelou a policia que o carro que atropelou e matou os ciclistas, seria um do modelo Volkswagen de cor branca.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência, e informou o acidente a Policia Rodoviária Federal, e a Polícia Civil.

A 5ª Regional da Polícia Civil de Macau ficará responsável pelas as investigações. Os agentes de segurança estão no local aguardando a chegada do ITEP para remoção dos corpos.