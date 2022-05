Três homens são mortos a tiros em espetinho na cidade de Mossoró

O triplo homicídio aconteceu por volta das 21h40min de domingo, 22 de maio, na Avenida Francisco Mota, as margens da BR 110, no bairro Pintos em Mossoró no Rio Grande do Norte.

Cláudio Roberto de Oliveira, natural de Mossoró, de 46 anos de idade, Jefferson do Nascimento Matias, natural de Natal, de 26 anos e José Aílson de Oliveira Júnior, “Ailsinho”, de 25 anos de idade, que segundo a policia, seria o alvo dos matadores.

Segundo informações, as vítimas estavam na lanchonete Ponto Certo, quando foram surpreendidas por três criminosos que chegaram num carro preto. Três elementos encapuzados e armados de pistola, teriam descido do carro, para matar seu desafeto.

De acordo com o Delegado Teixeira Júnior, os criminosos teriam ido acertar contas com uma das vítimas, que estava numa mesa, acompanhado com cerca de 1o pessoas.

Três homens foram baleados e morreram no local e outras duas pessoas que estavam na mesa, foram socorridos.