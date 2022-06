Três homens são presos pela GM após furto de materiais de construção em própria particular

Por volta das 22h da última quarta terça-feira (28), a Guarda Civil Municipal foi acionada via telefone funcional de plantão, para um atendimento de ocorrência de furto de material de construção em própria particular, na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito de Guamaré.

Ao chegar próximo ao local, à guarnição constatou um veículo saindo do local com reboque, e os materiais subtraídos no carro oriundo de atividade ilícita. Os ocupantes do veiculo foram parados e questionados sobre a procedência da carga.

Segundo o comandante da GM Jabnea Batista “Eles confessaram que tinha pegado de um terreno murado, de logo receberam voz de prisão, e foram conduzidos e apresentados na 5ª Regional da Polícia Civil de Macau para os procedimentos cabíveis”.

