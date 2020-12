Tricampeão: Eudes Miranda é diplomado vereador pela terceira vez em Guamaré

Um craque dentro e fora de campo, o atual presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), entra para história politica do município como um legislador atuante e dedicado às causas públicas e sociais do município.

O trabalho prestado ao povo guamareense como representante do povo, lhe credencia a ter o reconhecimento da população. O resultado das urnas em cada eleição prova este feito.

Nas eleições de 2012 e 2016 Eudes foi o mais votado. Nas eleições do ultimo dia 15 de novembro de 2020, o vereador foi reeleito mais uma vez para seu terceiro mandato com uma votação histórica de 1.676 votos.

Com trabalho, transparência, e zelo com o dinheiro público, Eudes Miranda, conseguiu imprimir sua própria marca no parlamento, considerado pela maioria de seus pares o melhor presidente que a casa já teve.

Com dedicação, ele resgatou a autoestima do poder legislativo, mas aqui pra gente… Ninguém consegue alcançar sozinho esta marca, se não tiver por traz uma equipe de profissionais de primeira lhe auxiliando.

Eudes é fruto do amor do pescador Raimundo Nonato com a professora Maria Neves. Para seus pais o orgulho estampado no sorriso e no olhar não se mede, de poder ver mais uma vez seu filho ser diplomado para o terceiro mandato outorgado pelo o povo.

O portal entrou em contado com o campeão de votos, e perguntou qual a musica que ele escolhia para ser tocada no blog em homenagem a sua terceira vitória consecutiva, e como vereador mais votado nas três eleições.

Meio sem jeito, ele sorriu e disse: Sou muito grato a Deus, a minha família, aos meus amigos, e ao povo que confiou em Eudes de Mundinho a continuar na câmara. Ele escolheu a musica de Almir Sater “Tocando Em Frente”.

Clique aqui e ouça:

(Visited 1 times, 1 visits today)