TRT-RN abre Ano Judiciário e convoca juízes e juízas ao retorno do trabalho presencial

A Corte do TRT-RN abriu o Ano Judiciário da 21ª Região em sessão realizada no Tribunal Pleno, na manhã desta quinta-feira (9). O presidente do Tribunal, desembargador Eridson João Fernandes Medeiros, dirigiu a sessão que contou com a presença de desembargadores, desembargadoras e juízes convocados.

O presidente Eridson Medeiros abriu oficialmente a sessão, falando sobre os desafios e a necessidade de união para enfrentá-los. “Quero relembrar o meu discurso de posse, em 11 de janeiro, e eu só peço a todos e a todas a união colaborativa e participativa para que possamos, unidos, fazer uma prestação jurisdicional eficiente”, disse.

Também pediu que os juízes e as juízas, que ainda estão em trabalho remoto, retornem ao trabalho presencial nas suas respectivas unidades judiciárias.

O desembargador recebeu as boas vindas da OAB/RN, representada pelo advogado, Augusto Maranhão, e da Corte do TRT-RN, representada pela fala do desembargador Carlos Newton Pinto.

Pesar

O vice-presidente do TRT-RN, desembargador Eduardo Serrano da Rocha, pediu a palavra e apresentou voto de pesar pelo falecimento do primeiro diretor-geral do TRT-RN, João Batista Pinheiro Cabral, ocorrido nesta quarta-feira (8). O voto foi acompanhado por todos os desembargadores presentes.

Em seguida, o presidente do tribunal, o desembargador Eridson Medeiros também apresentou votos de pesar pela morte da servidora do TRT da 14ª Região (RO/AP), Natália Dantas de Araújo, que é natalense e já trabalhou no TRT-RN como estagiária.

Iniciada a sessão, com pauta administrativa e judicial, o Pleno do TRT-RN referendou Atos, julgou recursos administrativos e também analisou ações judiciais.

Trabalho Presencial

Em entrevista antes da sessão, o presidente do TRT-RN falou sobre as expectativas para o ano de 2023. “Estamos muito confiantes. É um ano que promete muita coisa nova e o nosso TRT sempre caminhando ao lado das instituições públicas”.

O dirigente informou que na reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs (Coleprecor) realizada nesta semana, em Brasília (DF), ficou definida a necessidade de retorno imediato do trabalho presencial dos juízes e juízas. “Estamos conclamando os juízes da nossa região a fazerem isso o mais rápido possível”.

Outro assunto tratado na reunião, segundo o desembargador, foi o teletrabalho para os servidores. “Ficou definido que cada unidade judiciária terá direito a 30% da sua força de trabalho para o trabalho telepresencial”, informou

