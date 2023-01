TRT-RN muda horário de funcionamento e retoma audiências nesta segunda (23)

O retorno das audiências e dos prazos processuais vai acontecer juntamente com a retomada do horário de expediente presencial e de atendimento ao público do TRT-RN, que havia sido alterado em virtude da pandemia da Covid-19.

Agora, também a partir da segunda-feira (23), o expediente na capital e interior do RN será das 7h30 às 16h30 e o atendimento ao público das 8h às 16h.

O Ato Conjunto TRT21-GP/CR nº 001/2023, que define o retorno dos horários previstos na Resolução Administrativa nº 024/2019, é assinado pelo presidente e corregedor do tribunal, desembargador Eridson João Fernandes Medeiros.