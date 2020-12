TSE concede liminar e permite diplomação de prefeito eleito em Panorama

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu, por meio de liminar, a candidatura do prefeito mais votado em Panorama nas eleições municipais deste ano. Com isso, Carlos Hiroci Outi (PSDB) poderá ser diplomado e assumir o cargo de chefe do Poder Executivo.

A decisão foi concedida, nesta terça-feira (15), pelo ministro relator Mauro Campbell Marques. No dia 15 de novembro, Outi recebeu 43,91% dos votos. Foram 3.382 votos no total, mas a candidatura dele estava classificada como “sub judice”.

