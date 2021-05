“Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe”. Hélio

Obrigado minha mãe!

Seus braços sempre se abrem quando preciso de um abraço. Seu coração sabe compreender sempre quando preciso de uma palavra amiga.

Teus olhos claros e sensíveis se endurecem quando preciso uma lição para o meu crescimento. Tua força e teu amor me guiam pela vida e me deram as asas que precisava para voar e ser quem sou!

A senhora, e a minha esposa Chistianny, mãe das minhas filhas toda minha gratidão!

Feliz Dia das Mães!

