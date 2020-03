Túlio tem bons alunos na Câmara Municipal de Macau

A Câmara Municipal de Macau voltou do recesso ontem, 2, com os vereadores da bancada do prefeito Túlio Lemos com os nervos à flor da pele.

O vereador Oscar Paulino por exemplo, foi infeliz nas suas palavras, quando disse que professores têm que trabalhar, mesmo sem receber seus salários em dia.

A sessão teve ainda outras pérolas, quando o vereador Carlinhos, que já foi “estudante”, do “valadão” e agora prefere ser chamado Carlinhos da “Ilha”, numa menção ao novo bairro onde ele mora, atacou às mulheres, insinuando em suas palavras que lugar de mulher é por trás de tarefas domésticas, ignorando até a representatividade feminina na atual legislatura.

Já o vereador Dantas mostrou-se o mais nervoso e quase tumultuou a sessão, quando insinuou que ia agredir fisicamente o blogueiro Edesio, que silenciosamente protestava com um cartaz na plateia.

O que estes vereadores não sabem é que toda Macau está atenta para todo esse circo e jogo de cena, que não passa de jogadas bem ensaiadas nos bastidores para desviar o foco das cobranças da oposição em cima do prefeito Túlio Lemos.

Ontem, por exemplo, o prefeito deveria ter ido a Câmara para prestar contas e apresentar sua mensagem a anual e mais uma vez, como aconteceu em 2018. Túlio fugiu do povo e dos vereadores, mas a sua base teve competência e foi ligeira para mudar o principal foco da sessão.

Uma pena ter ainda bons parlamentares quem caia nessas armadilhas. E o jogo segue, por hora, com o episódio de ontem que envolveu a presidente Dyana Lira, Túlio e sua claque vencem; meteram 1 x 0 na oposição, que mesmo sendo a maioria na casa, não fala a mesma língua e com o desconfiômetro desligado não consegue sentir de perto o cheiro das astúcias dos Teteos.

(Visited 57 times, 57 visits today)

Prefeitura de Guamaré adquire moderno Raio X Digital TCE, Fecam E Fermurn preparam Encontro Regional em Portalegre