Túnel da Afetividade resgata e constrói memórias afetivas através de estímulos sensoriais

Dentro da programação da X Semana do Bebê, a Prefeitura de Guamaré realizou no dia 06 de outubro, o Túnel da Afetividade. A ação é intersetorial envolvendo profissionais da Saúde, Educação, e Assistência Social e integra a programação da X Semana do Bebê que acontece no período de 05 a 12 de outubro em Guamaré.

O Túnel da Afetividade tem o objetivo de resgatar e construir memórias afetivas através de estímulos sensoriais, objetos e imagens ilustrativas que simbolizam o pré-natal, cuidados com a saúde da gestante e do bebê, vacinas, introdução alimentar. A importância do brincar na construção do afeto e vínculo da criança para com a família, a importância da participação dos pais na vida escolar de seus filhos, entre outros momentos marcantes para as crianças, pais e responsáveis.

Ao chegar os participantes recebiam uma explicação sobre a dinâmica e objetivo do túnel, a importância dos níveis e etapas do desenvolvimento infantil, e ao final , eram coletados relatos sobre a experiência vivida durante o percurso. Os pais, responsáveis e as crianças passam pelas fases do desenvolvimento infantil, compreendendo a correlação entre o desenvolvimento da criança na primeira infância a afetividade, fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento desde a descoberta da gravidez até o nascimento, bem como; os cuidados responsivos necessários para o desenvolvimento infantil.

A dinâmica foi dividida em três níveis: Primeiro nível: “A descoberta” : O teste de gravidez, primeira ultra, exames, roupas de bebê. : “A chegada”: Mobília de quarto de recém-nascido, tapete, quadro, poltrona, almofada, cômoda, banheira, difusor, perfume, lembrancinhas; Segundo nível: “Os primeiros passos”: Cadeira de alimentação, brinquedos, móbile de berço, recipiente com areia, pedra ,água e terra; E no terceiro nível: “Inicio da vida escolar” : A importância de participar – caderno, lápis e bolsa escolar e fardamento escolar, cadeirinha, giz, que represente a participação familiar na escola.

O profissionais responsáveis pela ação foram os técnicos dos CRAS/SCFV – Baixa do Meio, Centro, do programa Criança Feliz. Participaram da atividade a enfermeira Walesca Taynah Fonseca Teodoro e a nutricionista Érika Larissa Lima de Melo, a pedagoga, Maria Gelvania Marinho Miranda.

A Semana do Bebê objetiva conscientizar as famílias sobre a importância do afeto, fortalecimento de vínculos e cuidados responsivos no processo de desenvolvimento da criança nos seus primeiros anos de vida, até o amadurecimento, haja vista que a afetividade , ao contrário do que se pensa o senso comum, não é simplesmente o mesmo que amor, carinho, dizer sempre SIM, ou seja, sentimento apenas positivo.

O termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente tanto por sensações internas como externas. A Afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua, juntamente com a cognição e o ato motor, no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento.

Asscom/PMG