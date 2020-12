Turismo de Guamaré ganha urbanização na Ponta da Miassaba e Centro de Convenções na Orla de Aratuá

Quando o cenário da pandemia da Covid-19 passar, o município de Guamaré vai está mais forte para a retomada do turismo. Nesta quinta-feira, 31, o prefeito Adriano Diógenes entregou as obras de urbanização e revitalização na Ponta da Miassaba, que ganhou ares de um espaço charmoso para o cidadão de Guamaré e os visitantes contemplarem o pôr do sol, nos fins de tarde e a lua, nas noites enluaradas.

Ainda para fortalecer o segmento turístico, a Prefeitura de Guamaré entregou a readequação do Clube Municipal da Praia de Aratuá, que passar a ser um Centro de Convenções, com capacidade técnica para receber eventos no município. O espaço foi totalmente restaurado, ganhou um forro de PVC, nova iluminação em LED, fachada e será climatizado.

O Prefeito Adriano Diógenes destacou que o turismo de Guamaré precisa ser pensado de dentro para fora, com investimentos que tornem também a cidade mais agradável para os munícipes. “Primeiro arrumamos a casa, apresentamos a nossa gente e preparamos a mão de obra especializada no turismo, para depois ir buscar o turista lá fora”, disse o prefeito, lembrando que também inaugurou na noite desta quarta-feira, 30, a Casa do Artesão, na orla de Aratuá.

