Turismo: Todos os caminhos levam turistas e visitantes às praias de Guamaré

A cidade de Guamaré tem sido o desembarque de muitos turistas e visitantes nos finais de semana para visita as praias do litoral. Mesmo com a obra de acesso da estrada do Minhoto em andamento, hoje (22), a praia recebeu um grande público em domingo de sol.

É plausível ver a alegria dos vendedores ambulantes no local com a grande quantidade de pessoas que estão visitando a praia do Minhoto e Amaro nos finais de semana.

A prefeitura oferece estrutura com banheiros químicos, limpeza do local, e uma equipe da secretaria de turismo para dar informações turísticas durante todo o dia. Quem chega se sente acolhidos, seguros e bem recepcionados.

No local, o turista ainda pode fazer aquelas comprinhas “básicas” de artesanatos, lembrancinhas de Guamaré, produtos típicos e tudo que você quiser levar. São verdadeiras obras de arte feitas por artesã da cidade, como pinturas, objetos de decoração, barcos, rendas, entre outros.

É visível a beleza e o por do sol encantador no final da tarde, sendo uma atração à parte para quem chega à cidade do ouro negro. A praia do Minhoto tem águas calmas com formação de piscinas naturais, sendo muito utilizada também por praticantes de kitesurf.

A gastronomia também ocupa lugar de destaque, com um restaurante móvel que oferecem um cardápio diversificado como pratos à base de frutos do mar, e também da cozinha regional, como carne-de-sol, peixe, churrasquinhos, bebidas, e ainda disponibiliza internet para os clientes.

O acesso às praias fica a cerca de 4 km da sede do município, e as máquinas da prefeitura estão trabalhando em ritmo acelerado para concussão da obra. A cidade tem um grande potencial turístico e nos finais de semana as praias têm sido o ponto certo para o lazer das famílias.

Com a conclusão da obra da estrada do Minhoto, o governo do prefeito Arthur Teixeira, potencializa o turismo local, sinalizando boas perspectivas para a economia do município, levando turistas e visitantes as lindas e exuberantes praias de Guamaré.

No quesito segurança pública, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, realizam patrulhamento ostensivo e preventivo no local.

Nota do Blog: Vem pra Guamaré!