Turquia faz enterros coletivos para as vítimas do terremoto devastador

Caixões verdes de metal foram alinhados 10 de cada vez sob um abrigo no cemitério principal de Gaziantep na quarta-feira para um líder religioso abençoar as vítimas do terremoto devastador na Turquia antes de seu enterro apressado.

Enquanto equipes de resgate vasculhavam os escombros em busca de sobreviventes e tremores secundários sacudiam Gaziantep, o Cemitério Yesilkent transbordou com parentes enlutados que vieram de toda a região.

O terremoto de magnitude 7,8 e os tremores secundários subsequentes mataram mais de 11.200 pessoas e Gaziantep estava perto do epicentro. A prefeita da cidade, Fatma Sahin, fez um apelo para que mais pregadores muçulmanos se apresentem para ajudar nos funerais nos cemitérios.

Centenas de homens formaram filas em frente aos caixões em Yesilkent enquanto o líder religioso falava em um microfone, parando na frente de cada vítima para dar uma bênção. As mulheres formaram sua própria congregação. Alguns choravam incontrolavelmente e uma mulher desmaiou e foi carregada.

O Globo