TV DIGITAL: População reclama da ausência de sinal da Record TV e SBT em Guamaré

Na ultima quinta-feira (30), aconteceu à solenidade de entrega da estação de TV DIGITAL ao município de Guamaré. O equipamento já funcionando e foi entregue ao prefeito Arthur Teixeira, por representantes do Ministério das Comunicações.

A ação é uma parceria entre o Ministério das Comunicações pelo programa Digitaliza Brasil e a prefeitura de Guamaré. O sinal gratuito digital oferece cinco emissoras: TV Brasil e TV Senado (públicas), Rede Globo, Band e Rede TV (privadas) juntas disponibilizam 11 canais.

O que podemos constatar com a implantação do novo sinal de TV DIGITAL é a população do município feliz, em especial, os menos favorecidos, mas em parte. Nas redes sociais as queixas são inúmeras por causa da ausência de sinal da RECORD TV e SBT que oferece uma programação familiar e divertida.

A população pede nas redes sociais e grupos de WhatApp ao poder público e ao Ministério das Comunicações, que atenda essa reivindicação com a inclusão na programação destas duas emissoras de TVS – RECORD TV e SBT – Os canais da família.

Nota do Blog

A área onde foi instalada a torre é de responsabilidade da Prefeitura de Guamaré, porém os equipamentos de transmissão são de responsabilidade do Ministério das Comunicações.

Acreditamos na sensibilidade do prefeito Arthur Teixeira em solicitar a inclusão, e no atendimento em tempo do Ministério das Cominações.

A população agradece. Oremos irmãos!