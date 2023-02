UBS I realiza carnaval dos idosos acompanhados pela unidade

A secretaria municipal de Saúde de Guamaré promoveu na manhã desta quarta-feira (15) um momento de descontração carnavalesca com o grupo de idosos que lidam com hipertensão arterial e/ou diabetes e são atendidos pelo projeto HiperDia na Unidade Básica de Saúde – UBS I.

O momento contou com muita movimentação e cuidado com o corpo através da dança, ginástica laboral e percurso de caminhada no centro da cidade. “É lindo de ver os idosos da nossa Guamaré se envolvendo de forma tão ativa nas atividades promovidas pela gestão”, afirma a vice-prefeita Eliane Guedes que prestigiou o momento.

Asscom/PMG