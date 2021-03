UERN abre inscrições para dois novos cursos no Polo UAB de Guamaré

Avançar no ensino é também uma meta de gestão do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda. Com esse foco, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por meio da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), abre seleção para 60 vagas no Polo UAB de Guamaré, nos cursos de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e Educação do Campo, ambos na modalidade EAD.

A novidade fica por conta curso de Educação no Campo que surge como resposta a demanda de diversos sujeitos do campo, que historicamente lutaram e lutam em defesa do direito a educação e escola nos territórios rurais. O curso tem como perspectiva formar profissionais para atuarem na docência e gestão escolar no contexto rural, oferecendo na formação dos futuros educadores/as, a articulação dos conhecimentos científicos e técnicos, em diálogo com os saberes populares e cultura camponesa.

Entre as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, destacam-se Fundamentos da Educação do Campo, Sociologia do Trabalho Rural, Movimentos Sociais e Educação do Campo, Pedagogia da Alternância, entre outros conteúdos que buscam contribuir para a compreensão crítica da realidade histórica e social do campo brasileiro e atuação profissional dos futuros educadores/as do campo.

O processo seletivo se destina a Professores da Educação Básica (PEB), pública ou privada, e portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente) – Ampla Concorrência (que tenha realizado entre 2010 e 2019 a prova do ENEM).

Estão sendo oferecidas 60 vagas, sendo 30 para cada um dos cursos. Do total das vagas, 30% serão reservadas aos professores da Educação Básica em exercício. Serão reservadas 5% das vagas para as pessoas com deficiência (PCD) portadores de certificado de conclusão do ensino médio. Ainda do total das vagas estabelecidas serão reservadas 15% para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) portadores de certificado de conclusão do ensino médio.

As inscrições são realizadas de 01 a 26 de março de 2021, por meio do endereço (http://dead.uern.br/selecoes). Caso o interessado não possua acesso à internet ou precise de auxilio no processo de inscrição, é possível agendar atendimento personalizado, através do telefone/whatsapp da Coordenadora do Polo UAB, Márcia Meyre: (84) 99911-0269.

Confira os editais completos:

Edital do curso de Educação do Campo: https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2021/02/Edital-n°23.2021-PSEEAD-ALUNOS-EDUCACAO-DO-CAMPO-EAD.pdf

Edital do curso de Letras – Língua Inglesa: https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2021/02/Edital-n°22.2021-PSEEAD-ALUNOS-INGLES-EAD.pdf

