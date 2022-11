UFRN abre inscrições para três novos cursos no Polo UAB de Guamaré

Avançar no ensino é também uma meta de gestão do prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB). Com esse foco, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), abre seleção para 45 vagas no Polo UAB de Guamaré, nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas (15 vaga) – Educação Física (20 vaga), e Química (10 vaga).

O período das inscrições será de 07 a 27 de novembro de 2022, por meio do endereço do site da Comperve: www.comperve.ufrn.br . As inscrições serão com base nas notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizados nos anos de 2019, 2020 ou 2021. A taxa de Inscrição custa R$ 30,00.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 28 de novembro de 2022 no local indicado no GRU, observando o horário de compensação bancária.

Caso o interessado não possua acesso à internet ou precise de auxilio no processo de inscrição, é possível agendar atendimento personalizado, através do telefone/whatsapp da Coordenadora do Polo UAB, Márcia Meyre: (84) 99911-0269.