Último repasse dos royalties de 2022 é creditado nas contas das prefeituras

A ANP (Agência Nacional do Petróleo), divulgou na ultima sexta-feira (16), os valores do último repasse dos royalties do ano de 2022 que estarão disponíveis nas contas das prefeituras que recebem o benefício, a partir desta segunda-feira (19).

Segundo a ANP, os royalties são uma compensação financeira paga pelas empresas que produzem petróleo e gás como uma forma de remunerar a sociedade pela exploração de recursos não renováveis.

Os valores recebidos pelos municípios podem ser investidos em infraestrutura, educação, saúde, segurança e outras áreas do serviço público.

Confira abaixo quanto cada município da região recebeu:

TIBAU – R$ 2.541.918,87 C

MOSSORÓ – R$ 1.916.391,64 C

AREIA BRANCA – R$ R$ 1.348.482,53 C

MACAU – R$ 1.028.129,93 C

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO – R$ 1.024.690,89 C

APODI – R$ 1.055.613,99 C

FELIPE GUERRA – R$ 856.005,60 C

CARNAUBAIS – R$ 837.470,82 C

UPANEMA – R$ 857.946,41 C

PORTO DO MANGUE – R$ 663.928,00 C

JOÃO CÂMARA – R$ 622.320,28 C

SERRA DO MEL– R$ 562.465,76 C

GROSSOS – R$ 550.473,39 C

GUAMARÉ – R$ 436.870,16 C

BARAÚNA – R$ 855,53 C

PARELHAS – R$ 823,85 C