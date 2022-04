Um espetáculo de emoção, cultura e fé marca a 22ª encenação da Paixão de Cristo em Guamaré

Com quase duas horas de espetáculo a “Paixão de Cristo”, a maior história de amor contada em Guamaré, reuniu na noite deste sábado (16) um grande público no largo de evento do conjunto Vila Maria, no primeiro dia de apresentação.

Pessoas de todas as idades puderam ver as cenas marcantes que retratam a comemoração da Páscoa. Evento do calendário cristão que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré.

A emoção tomou conta do público presente que foi assistir o espetáculo marcando o retorno das apresentações, após dois anos do período crítico da pandemia da Covid-19 e medidas restritivas.

Todo trabalho foi elaborado com amor pelos os artistas da própria cidade, coordenada pela diretora Maria Santos. Uma equipe com quase 200 integrantes que se uniram para dar vida a mais importante história da humanidade, Jesus Cristo, o filho de Deus.

A vice-prefeita Eliane Guedes, representou o prefeito Arthur Teixeira, que se emocionou junto com o público. Ela disse “estou feliz com essa encenação que relembra a vida e morte de Jesus Cristo. É muito bom retomar esse evento importante para nossa população que é tradicional. Reúne as famílias no período em que celebramos a Páscoa”, comentou.

Além da vice-prefeita, também prestigiaram o vento vereadores, secretários de governo, liderança politicas, e a população em geral. Ao final da apresentação todos puderam assistir a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus, que culminou com uma grande queima de fogos de artifícios.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: