Um passo de cada vez: Quanto tempo o prefeito Arthur Teixeira precisa para organizar a gestão?

Quanto tempo o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB) precisa para organizar e planejar a gestão? Eis uma pergunta boa para se encontrar a solução no momento de grandes desafios em que vive o município, quando bate à porta a tomada de medidas amargas, devido à necessidade de efetivar uma restruturação administrativa na Prefeitura.

Assim como a obrigatoriedade de equalização entre receita e despesa para a retomada do equilíbrio fiscal, conforme determinado pelo TCE/RN, e o cumprimento às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Claro que a pergunta se torna mais difícil de ser respondida quando para muitos gestores nesta Brasil a fora a experiência é pouca, mas nada como dedicação de um jovem politico, hoje prefeito de Guamaré, um cara cheio de vontade, sonhos e ousadia.

Desde que assumiu a prefeitura, ele encarou os problemas de frente sem medo ou covardia. Chamou logo para si a reponsabilidade, e com trabalho vem aos poucos solucionando os desafios de governar o município, conversando com aliados, servidores e amigos, cortando na própria carne para governar melhor.

O Decreto Municipal 027/2022 não é motivos de medo e alarmes, por parte de servidores comissionados e contratados. Entendo que o prefeito está dando um passo de cada vez com coragem, para controlar o equilíbrio fiscal, para manter os todos os serviços básicos funcionando.

Há quem afirme que aos poucos os servidores de cada secretaria e departamentos serão nomeados, e contratados conforme cada necessidade, afinal, a prefeitura ainda está no período de recessos até o dia 8 de janeiro. Resta cada um aguardar as próximas decisões pelos as razões já mencionadas.

É fato que o tempo pode ser o maior aliado do prefeito nos processos e percalços da vida, mas ele também pode ser um carrasco cruel que pode levar sonhos a se exaurir. Arthur sonha o mesmo sonho de todos, de ver o município crescer com rumo e prumo.

E por isso que é preciso aproveitar bem esse tempo. Ele passa tão rápido… Há muito trabalho e pouco tempo para imprimir um novo modelo de gestão, mas é possível, e para isto é preciso ter coragem, determinação, ousadia e principalmente, colocar DEUS em primeiro lugar.

Temos visto que o prefeito Arthur Teixeira tem dado um passo de cada vez, que é a coisa certa que se tem a fazer. Não pode ser diferente. Ele precisa urgente dar esses passos, só que daqui em diante os passos devem ser mais largos, o tempo voa.

Pelo menos neste segundo ano que se inicia de governo e que lhe serviu de aprendizado, a posição firme do prefeito Arthur Teixeira de não recuar diante das adversidades, e da pressão vem surtindo resultados positivos.

O prefeito possui todas as ferramentas necessárias para fazer uma gestão compartilhada com ações e realizações. É preciso fazer as mudanças necessárias, corta na própria carne e trabalhar dia e noite em prol daqueles que precisa do governo… O povo!