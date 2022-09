Na noite desta quarta-feira (31), com direito a ‘invasão’ rubro-negra na Argentina, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield (ARG), por 4 a 0 e abriu uma vantagem importante na semifinal da Copa Libertadores da América.

Com isso, o Mais Querido vai para o próximo ‘encontro’ entre as equipes, marcado para quarta-feira (07), no Maracanã, com uma situação confortável.