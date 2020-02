Uma multidão de foliões tomou contas das ruas de Guamaré após a final do campeonato

A quantidade de blocos no carnaval da cidade é bem extensa, proporcionando ao folião um leque de mais opções. Cada bloco tem seu paredão e com sua fantasia caprichada, é garantia de mais diversão como foi nesta sexta-feira de carnaval no arrastão após a final do campeonato de blocos.

No carnaval dos blocos, no carnaval do povo só não brinca quem não quer. Os blocos logo no primeiro dia deram um show à parte na avenida principal da cidade com os paredões de som botando a galera para pular e festejar os dias do rei momo.

Os foliões extravasaram a alegria, inovaram nas fantasias, e brincou a beça, a folia foi até às 23 horas. No quesito segurança, a Polícia Militar, Policia Civil, a Guarda Municipal, com o apoio do Conselho Tutelar e Defesa Civil garantiram a paz durante todo percurso.

Nossas lentes registrou o prefeito Adriano Diógenes no meio do povo, com a mesma alegria de sempre, além do ex-prefeito Hélio Willamy, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e Edinor Albuquerque, Carlos Cãmara, e secretários de governo que prestigiaram o evento. O arrastão pela Avenida principal da cidade seguiu até centro da cidade.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 119 times, 120 visits today)

Grafith é campeão do Campeonato de Blocos 2020 Prefeito Adriano Diógenes emite nota de pesar pelo o falecimento De Dona Bastinha, mãe do vereador Lula