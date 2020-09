Como foram sábias as palavras de Ana Carolina, ao afirmar que “uma amizade não se faz pelo o tempo em que ela existe, e sim pela sinceridade do sentimento que há nela”. O exemplo foi registrado na noite deste domingo (13), com o pré-candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy.

Em visita à comunidade de Baixa do Meio, ele nos deixa uma lição que uma vez amigos sempre amigos. Hélio conversou com o amigo e pré-candidato a vereador pelo o MDB Dedezinho, com os amigos Netinho, Mundico, Paulo Cavalcante, Irmão Nildo, e outros, reatando as amizades.

Hélio tem sido incansável no seu projeto politico em busca de mais um voto de confiança, que poderá lhe fazer no próximo dia 15 de novembro o novo prefeito de Guamaré, para os próximos quatro anos.

A tabuada do MDB tem sido de somar e multiplicar!

