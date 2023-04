Uniforme da Polícia Militar do RN muda após 29 anos; veja novo modelo

O uniforme da Polícia Militar do Rio Grande do Norte mudou após 29 anos. A cerimônia para apresentação oficial do novo fardamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) no Quartel do Comando Geral da PM, que fica na Zona Leste de Natal.

A mudança já passa a valer nesta sexta-feira. Dessa forma, todos os mais de 29 mil policiais militares do estado passarão a utilizar o novo uniforme – o antigo, usado desde 1994, não será mais visto nas ruas e em atividades oficiais.

Cada policial ganhou dois fardamentos novos. O investimento para desenvolvimento e produção dos uniformes foi de R$ 10 milhões, divididos entre o governo do RN, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do RN.

O novo uniforme, segundo o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Alarico Azevedo, garante mais visibilidade para a população e mais conforto para os policiais.

“Ele é uma composição de poliamida com algodão, se torna mais fresco e mais confortável para o policial. Ele é ripstop [tecido]. Se o policial estiver em alguma operação, se houver algum dano, ele não abre totalmente. Ele tem a diagramação que segura mais o rasgão”, explicou o comandante.

“E também a questão da visibilidade pra população. De longe se vê o nome Polícia Militar. E tem esse símbolo internacional de polícia, que é conhecido em todo o mundo. Qualquer cidadão que venha ao RN, do Brasil ou do mundo, vai identificar que esta farda é da PM do RN, da segurança pública”.

A cor do uniforme passou do cinza-bandeirante para o cinza-pardo. Segudo o comandante geral da PM, o projeto foi idealizado nos últimos quatro anos.

“Já era um plano de campanha da governadora [Fátima Bezerra]. Antes dela assumir, apresentamos a necessidde dessa troca e ela entendeu e autorizou. Durante esses quatro anos, nós fizemos estudos e a compra desses uniformes. E demorou em virtude também da pandemia”, explicou o Coronel Alarico Azevedo.

O primeiro uniforme da PM no RN foi alterado em 1977, quando mudou para a cor azul-petróleo. Em 1994, houve a segunda mudança, para o cinza-bandeirante, que só foi substituído nesta sexta pelo cinza-pardo.

G1-RN