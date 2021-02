UNNIQUE: Clinica conta com atendimento em Neurologia nesta segunda-feira, 08

A UNNIQUE conta com o médico especialista na área da Neurologia, Drº. Wedney Livranio. Ele e estará atendendo na clinica nesta segunda-feira (08).

Você que precisa dos cuidados com um Neuro, não perca tempo e nem deixe a sua saúde para último caso, agende a sua consulta e garanta um atendimento com um profissional renomado que vai tirar todas as suas dúvidas e realizar o tratamento ideal para o seu caso.

O que é a Neurologia?

É a especialidade médica que trata dos distúrbios estruturais do sistema nervoso. Especificamente, ela lida com o diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que envolvem os sistemas nervoso central, periférico e autônomo, parassimpático e simpático incluindo os seus revestimentos, vasos sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os músculos.

A UNNIQUE conta com uma equipe experiente e está pronta para lhe atender. Marque agora mesmo sua consulta através do nosso whats app (84) 999742199. A Clínica Laboratório Unnique – Fica localizada na Rua Pereira da Silva 112 – Próximo a Ponta do Rio Miassaba.

