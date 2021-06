Unnique: Unidade móvel oferece exames de mamografia digital no próximo dia 28

A mulher que necessita fazer o exame de mamografia não precisa mais sair da sua própria cidade. A Unnique Clinica e Laboratório, em parceria com Dr. Paulo Farias e Dr. Eduardo Farias, disponibiliza o serviço de atendimento à prevenção do câncer de mama, por meio da Unidade Móvel de Mamografia Digital Mama Móvel.

No próximo dia 28 de junho, o serviço estará disponível na frente da Clinica Unnique, localiza na Rua Pereira da Silva nº 112, próximo à ponta do Rio Miassaba, realizando atendimentos das 08h às 17h.

A Unidade Móvel de Mamografia Digital permitirá um rastreamento das mulheres entre 40 e 69 anos de idade, faixa de maior risco na prevenção ao câncer de mama, sendo uma importante aliada ao combate do câncer de mama e é equipada com um mamógrafo.

O valor do exame custa apenas R$ 100,00 (cem reais), podendo ser divido em até 2 vezes no cartão de crédito. Marque agora mesmo sua consulta através do Whats App (84) 999742199.

(Visited 7 times, 8 visits today)