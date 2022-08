URGENTE: Google faz alerta para abalo sísmico a 46 km da costa do RN

A terra tremeu em Natal na tarde deste domingo 31. Internautas relataram a situação nas redes sociais e o assunto logo viralizou no Twitter.

Diversos natalenses comentaram que sentiram o tremor no início da tarde. “Eu senti”, escreveu um deles.

O Sistema de Alerta de Terremotos do Android emitiu um alerta baseado em relatos na região de Touros, interior do estado.

Ainda não há informações oficiais do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Segundo o Google, o abalo sísmico teria ocorrido 46km da costa da cidade de Touros, no litoral do RN. Foi de 5 graus de magnitude em uma escala que vai de 1 a 9. Não é coisa muito forte, mas o suficiente para levar pânico ao natalense.

Com informações do Portal Grande Ponto e Blog do Gustavo Negreiros.