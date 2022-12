Uruguai bate Gana com show de Arrascaeta, mas fica fora das oitavas da Copa

Com dois gols de Arrascaeta, o Uruguai venceu a Gana por 2 a 0 na 3ª rodada da Copa do Mundo de 2022, no Al Janoub Stadium, no Qatar, em partida válida pelo Grupo H, nesta sexta-feira 2.

o Uruguai era a única das 32 seleções classificadas que ainda não tinha feito um gol na Copa e quebrou esse tabu nesta sexta. Aos 25 minutos, Suárez recebeu na entrada da área, após furada dupla da zaga de Gana, fintou a defesa e finalizou, com força. O goleiro de Gana não conseguiu segurar e deu rebote, jogando a bola para trás. De Arrascaeta aproveitou a sobra e, de cabeça, abriu o placar.

E teve mais cinco minutos depois, em nova jogada da dupla Nuñez e Suárez. Arrascaeta aproveitou um passe no alto do camisa 9 e finalizou de primeira, da entrada da área. Golaço para ampliar o placar. Uruguai 2 a 0.

Apesar da vitória, a Coreia do Sul conseguiu triunfar diante de Portugal, com uma vitória por 2 a 1, e se classificou no lugar do Uruguai. Ambos tiveram quatro pontos e saldo de gols 0, a diferença se deu no critério de desempate de gols marcados (quatro a favor dos asiáticos x dois dos sul-americanos).

