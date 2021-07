Usina de oxigênio é ativada no Hospital de Macau e vai suprir toda demanda da unidade

O oxigênio que abastecerá o Hospital Antônio Ferraz, em Macau, começou a ser produzido nesta sexta-feira, 09. O prefeito José Antônio Menezes e a secretária Municipal de Saúde, Terezinha Menezes, participaram da ativação da usina, que vai possibilitar o total abastecimento de oxigênio para o hospital.

O vice-prefeito Rodrigo Aladim, secretários municipais, vereadores e a diretora do HAF, Ivani Paiva também acompanharam o prefeito na agenda. O Hospital Antônio Ferraz atua no tratamento amplo aos pacientes diagnosticados com Covid-19, em casos leves e moderados.

“Criamos uma estabilidade na produção de oxigênio, garantindo portanto, risco zero de desabastecimento. Temos um compromisso com a vida”, afirma o prefeito José Antônio Menezes.