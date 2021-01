Usinas solares fotovoltaicas vão gerar emprego e arrecadação no RN

O Ano Novo começa com o Rio Grande do Norte contando com 25 grandes usinas solares fotovoltaicas contratadas.

É a hora e a vez da energia solar. Esses projetos, somado tem 943 MW de potência instalada. Elas representam um aumento de 257% em número de empreendimentos e 210% de potência contratada em relação a 2019.

Os empregos gerados durante as fases de instalação e operação irão movimentar a economia local e proporcionarão o aumento da arrecadação municipal através do ISS e outras contribuições, geradas principalmente durante a fase de instalação do empreendimento”, afirma o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado Jaime Calado.

Somente em 2020, o Estado conseguiu captar mais de R$ 2.043 bilhões em investimentos no setor solar, que serão implementados nos próximos 3 anos com geração de emprego e renda à população potiguar. Roda Viva (TN)

