Uso de máscara passa a ser obrigatório em unidades prediais do MPRN

A utilização de máscaras de proteção respiratória passou a ser obrigatória em todas as unidades prediais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) por todos os membros, servidores, estagiários, colaboradores e visitantes. A resolução que trata da obrigatoriedade foi publicada na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O uso do equipamento de proteção individual é uma das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus (causador da Covid-19) no âmbito do MPRN.

A resolução da obrigatoriedade da utilização de máscara de proteção respiratória levou em consideração o aumento de casos da doença e, portanto, a necessidade de adoção de medidas adicionais de prevenção à disseminação da Covid-19. O documento é assinado pelo procurador-geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite.

