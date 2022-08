Usuários do WhatsApp poderão apagar mensagens para todos até 48h após envio

Em mais uma novidade revelada nesta semana, a mais nova configuração para os usuários é a possibilidade do WhatsApp permitir a exclusão de mensagens para todas as pessoas nas conversas até dois dias depois do envio.

O anúncio foi realizado através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escrevem que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.

Antes da atualização, que deve chegar aos poucos neste mês, usuários tinham exatamente uma hora, oito minutos e 16 segundos para clicar em “apagar para todos”. Depois disso, a única opção disponível era “apagar para mim”.

O recurso de deletar mensagens para outras pessoas foi introduzido em 2017, época em que o limite era de apenas sete minutos após o envio.