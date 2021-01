Vacina Covid: Guamaré está com estrutura e logística preparada para vacinar já nesta quarta-feira, 20

A vacinação contra a COVID-19 no município de Guamaré tem início previsto para esta quarta-feira, 20. A Secretaria Municipal de Saude informa que depende apenas da distribuição das doses por parte da 3ª URSAP, prevista para acontecer nesta terça-feira, 19 de janeiro.

O município de Guamaré conta com treze Unidades Básicas de Saúde, distribuídas no Centro, Salina da Cruz, Baixa do Meio e Zona Rural, sendo 7 Equipes da Estratégia Saúde da Família. “Todas unidades e equipes serão responsáveis por sua população adscrita”, explicou o Secretário de Saúde, Fabrício Morais.

Salas de vacinas preparadas

“Temos quatro salas de vacina cadastradas no município, que são responsáveis pela guarda e a conservação das doses e mais duas equipes volantes, cobrindo assim todo o Município. Além das salas de vacina, Guamaré conta com uma sala de distribuição de imunobiológicos”, detalhou o Secretário de Saúde.

A sala de imunológicos foi instalada recentemente, após a aquisição de uma câmara de frios, específica para o armazenamento de vacinas. As quatro salas de vacina e as duas equipes volantes contam com enfermeiros responsáveis e um total de oito vacinadores e os Agentes Comunitários de Saúde também atuarão na imunização da população contra a COVID-19.

Logística

A programação e a logística da vacinação contra a COVID19 em Guamaré estão sendo acompanhadas pelo prefeito interino Eudes Miranda, que já adiantou que o município vai seguir o Plano Nacional e Estadual. “Basicamente a vacinação está prevista em três fases distintas e as mesmas só serão sequenciadas após o término da fase anterior, ou seja, só deveremos iniciar a 2ª etapa após a garantia do término da 1ª etapa”, explicou o prefeito.

Para a 1ª fase, o Município de Guamaré tem um total de 730 Trabalhadores de Saúde. O município não dispõe de instituições cuidadoras de pessoas acima de 60 anos e toda a população a partir dos 75 anos será imunizada nesta fase.

“Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, o município de Guamaré vai priorizar os Profissionais de Saúde da Linha de frente do combate a COVID19, entre eles os Enfermeiros, Médicos, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Bioquímicos, Dentistas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, entre outros”, declarou Fabrício Morais.

Ainda segundo disse o Secretário de Saúde, de acordo com a quantidade de vacinas recebidas em cada remersa, a Secretaria de Saúde fará uma análise do público a ser vacinado, levando em consideração as orientações do plano estadual de imunização.

Cadastro on line

O Estado do Rio Grande do Norte, através da UFRN desenvolveu um aplicativo para monitorar toda a vacinação, onde é de fundamental importância a participação popular, sendo possível o próprio cidadão fazer seu cadastro e acompanhar a sua vacinação. “A plataforma promovendo assim total transparência no processo de vacinação”, ressaltou o Secretário de Saúde.

Desde às 12 horas, desta segunda-feira, 18, o cadastro está disponibilizado para qualquer cidadão, através do site

maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao

Fases da vacina

1ª fase:

– Trabalhadores de Saúde;

– Pessoas com 75 anos ou mais;

– Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas.

2ª Fase:

– Pessoas de 60 a 74 anos.

3ª fase:

– Portadores de Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40).

