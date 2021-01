As primeiras doses da vacina contra a COVID-19 acabam de chegar ao município de Guamaré. Nesta quarta-feira, 20, às 10h, o prefeito interino Eudes Miranda juntamente com o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, acompanha o ato simbólico de imunização do primeiro cidadão guamareense.

(Visited 6 times, 6 visits today)